Dopo 28 anni trascorsi all’Inter, Ausilio potrebbe sbarcare in Premier League nel giro di poco tempo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Tottenham si prepara ad accoglierlo e l’accordo con l’ex direttore sportivo nerazzurro sarebbe a un passo dalla chiusura.

Il dirigente aveva anticipato le proprie ambizioni al Social Football Summit 2026 di Torino: «Dopo tanti anni in un’unica squadra, il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso e la Premier League rappresenta il progetto più affascinante. Questo non vuol dire che ci sia l’opportunità di andarci dall’oggi al domani, però è sicuramente qualcosa che mi interessa e la prenderei in considerazione».

Nel contesto dell’eventuale arrivo di Ausilio agli Spurs, Tuttosport richiama anche i rapporti già consolidati tra il club londinese e la Juventus. Le operazioni Vicario–Sarr, chiuse con formule vantaggiose sul gong del mercato grazie all’intermediazione dell’agente Crnjar, avrebbero rinsaldato il legame tra le due società. Secondo la testata torinese, Carnevali potrebbe percorrere lo stesso sentiero in vista della sessione invernale, anche in ragione di emergenze in due ruoli chiave della rosa.

Il nome che potrebbe finire sul tavolo è quello di Udogie: l’ex Verona, su cui Spalletti aveva scommesso da commissario tecnico, non avrebbe trovato feeling con De Zerbi, come dimostrano le sole 5 presenze collezionate in Premier League. Il Tottenham sarebbe aperto a un prestito oneroso con diritto di riscatto.