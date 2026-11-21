Secondo quanto riportato da Tuttosport, si muove qualcosa attorno al futuro di Bastoni. Mentre la dirigenza nerazzurra è impegnata sul fronte dei rinnovi — con la precisa indicazione di Oaktree di ridurre il monte ingaggi — il Barcellona starebbe valutando un nuovo tentativo per il difensore azzurro.

Di recente si è tenuto un incontro tra il club e l’agente del giocatore, Tullio Tinti, per discutere del contratto in scadenza nel 2028. Il nodo, però, è complesso: rispettare le direttive della proprietà sulla questione salariale risulterà, in questo caso, particolarmente difficile.

Deco, dirigente del club blaugrana, ha manifestato più volte il proprio apprezzamento per il centrale italiano. L’interesse rimane forte e concreto, ma l’Inter ha sempre tenuto chiusa la porta a qualsiasi trattativa.

Lo scenario potrebbe però cambiare qualora la trattativa per il prolungamento non trovasse sblocco alle cifre richieste dal giocatore. In quel caso, secondo Tuttosport, nessun scenario sarebbe da escludere.