Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato dei rinnovi di Dimarco, Thuram e Calhanoglu, toccando anche il tema dell’età media della rosa nerazzurra.

«Sono tutti e tre giocatori forti, che dovrebbero essere rinnovati», ha dichiarato Bonanni. «Per Calhanoglu sarebbe uno degli ultimi contratti, ma rimane molto forte, ancora in grado di determinare. Uno come Thuram è difficile da trovare per caratteristiche, mentre Dimarco sta giocando meno e sta determinando meno rispetto all’anno scorso, per quanto rimanga molto forte. Di certo l’Inter ha un’età media molto alta, quindi presto o tardi bisognerà ringiovanire».

Sul match tra Atalanta e Inter, Bonanni ha espresso un giudizio chiaro: «A bocce ferme la partita più bella è quella dell’Inter a Bergamo. Poi anche le altre hanno gare relativamente difficili, dato che anche la sfida del Milan contro il Frosinone potrebbe essere una trappola, così come la Lazio con il Lecce. Atalanta-Inter però è sicuramente la più bella del fine settimana».

L’ex calciatore ha poi analizzato il momento dei bergamaschi, tracciando un confronto con le stagioni di Gasperini e Palladino: «Con Sarri a Bergamo si è passati da un tipo di strategia tattica a un approccio completamente diverso. Quello di Gasperini e Palladino era meno razionale e molto più fisico».

Infine, una considerazione sulla stagione dell’Atalanta: «Ad oggi i nerazzurri sono una delle più grandi delusioni del campionato, mentre negli ultimi anni erano sempre stati in alto con una continuità incredibile. Con una sconfitta contro l’Inter si rischia di finire a -13 dalla zona Champions. Non so quale sia il pensiero della società, però le difficoltà ci sono. Quella distanza dal quarto posto è un campanello importante».