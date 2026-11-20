Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’Inter ha messo nel mirino Leon Da Silva, difensore centrale classe 2010 attualmente nelle giovanili del Malmö, in Svezia. Il giovane è già stato impiegato in amichevole contro il Nordsjaelland e si avvicina all’esordio ufficiale con la prima squadra del club scandinavo.

Sul giocatore non ci sono solo i nerazzurri: anche Milan e Torino lo seguono, e non solo. La concorrenza è dunque significativa per un profilo che suscita interesse trasversale.

Da Silva è già presente nei radar delle nazionali giovanili svedesi, avendo collezionato presenze con Under 15, Under 16 e Under 17. Per fisicità e capacità di lettura difensiva, il giovane centrale viene paragonato a Virgil van Dijk, un accostamento che ne sottolinea le qualità ma anche le elevate aspettative che lo circondano.

L’Inter, quindi, lavora su più fronti: alla prima squadra si affianca un’attenta osservazione del settore giovanile, con Da Silva tra i nomi monitorati per il futuro.