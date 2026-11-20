La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio del 22 dicembre a Milano avrà un tifo organizzato biancoceleste con una collocazione già definita. La Curva Nord laziale ha reso noto, tramite il profilo Instagram della fanzine ufficiale, dove si sistemerà il gruppo più caldo dei tifosi ospiti.

«In occasione della finale di Supercoppa Italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria biancoceleste occuperà il primo anello blu» si legge nel comunicato. Il messaggio prosegue con un richiamo nostalgico: «Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni ’90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita».

L’annuncio delinea dunque l’intenzione di portare un numero consistente di sostenitori nella capitale lombarda, con la volontà dichiarata di ricreare un’atmosfera da grandi occasioni in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.