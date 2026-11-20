In conferenza stampa, Fabregas è tornato sulla sconfitta del Como contro l’Inter a San Siro, prima della sosta per le nazionali. Il tecnico lariano ha respinto i timori sulla tenuta della squadra, usando toni misurati.

«Se sono preoccupato? Preoccupato è una parola pesante. Questo non è un giorno, ma una maratona. Vogliamo essere riconosciuti e stabili, per tanti anni. Speriamo un giorno di essere alla pari con l’Inter per vincere», ha dichiarato l’allenatore spagnolo, secondo quanto riportato da TMW.

Fabregas ha poi analizzato le difficoltà emerse durante la partita: «Noi non siamo andati bene. Quando Perrone perde 4 palloni qualcosa non va, anche Nico Paz all’inizio. Abbiamo iniziato a innervosirci, ma ci sta».

Una critica interna, dunque, a cui ha fatto seguito un riconoscimento all’avversaria: «L’Inter però brava, era forte».