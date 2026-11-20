Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sessione mattutina ad Appiano Gentile al rientro dalla sosta delle nazionali ha portato aggiornamenti su due giocatori nerazzurri.

Stankovic ha fatto il suo rientro in allenamento con i compagni, riprendendo a lavorare collettivamente dopo lo stop subito con la nazionale: le sue condizioni sono nettamente migliorate. Sul fronte opposto, Zielinski ha svolto lavoro personalizzato a causa di un fastidio al piede, e le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani in vista della trasferta di Bergamo.