Con il ritorno del campionato in questo weekend, il Corriere della Sera traccia un quadro del momento vissuto dal calcio italiano, in cui tre squadre sono racchiuse in due punti e cinque in sei. Una classifica ancora tutta da decifrare, che tiene aperto ogni discorso.

Secondo il quotidiano, l’Inter deve confermare il ruolo di grande favorita — un’etichetta che, stando alla fonte, fa arrabbiare Chivu. L’allenatore nerazzurro intende riprendere il comando in fretta, migliorare la posizione in Champions League e portare a casa la Supercoppa italiana, che sarebbe il terzo trofeo della sua gestione.

Attorno all’Inter si muovono le ambizioni delle altre contendenti. Le romane, ancora imbattute, vogliono proseguire il loro volo. Il Milan cerca continuità nella rimonta, mentre il Como deve riscattarsi dopo la sconfitta di San Siro. Juve e Napoli, scrive il Corriere, sono già fuori dalla corsa scudetto, ma restano protagoniste per altri obiettivi. Gattuso, intanto, guarda tutti dall’alto con quella che il quotidiano definisce la migliore stagione della sua carriera, almeno fino a questo momento.

La Lazio è arrivata alla sosta al vertice della classifica e ora la sfida è mantenersi in testa fino a Natale. Il campionato resta aperto, con gli allenatori al centro di ogni ragionamento: bravi, stressati e inevitabilmente soli nelle loro scelte. Per l’Inter, conclude il Corriere della Sera, l’ultima versione del club autorizza a coltivare sogni di gloria.