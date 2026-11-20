Domenica sera Atalanta e Inter si ritrovano di fronte: l’ultimo precedente risale allo scorso marzo, quando le due squadre si affrontarono a San Siro nel campionato di Serie A in una gara rimasta nei ricordi per le polemiche attorno all’1-1 firmato da Krstovic nel finale — che fece discutere i padroni di casa — e per la mancata concessione di un penalty solare in favore di Frattesi.

Prima di quell’incontro, come ricorda il Corriere dello Sport, i nerazzurri di Milano avevano inanellato ben 9 successi consecutivi nei confronti diretti, un filotto che comprendeva anche una semifinale di Supercoppa Italiana e un quarto di finale di Coppa Italia.

Per trovare l’ultima vittoria bergamasca bisogna risalire al novembre 2018: fu un netto 4-1 a Bergamo, inflitto all’Inter allora guidata da Spalletti e con Icardi capitano. Da quella sconfitta in poi, in 17 partite disputate tra le due squadre, i nerazzurri milanesi hanno registrato 11 vittorie e 6 pareggi, senza mai cedere il passo agli avversari.