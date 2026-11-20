Un locale milanese con l’anima di New York ha fatto da cornice al lancio ufficiale della nuova Air Force 1 firmata Inter e Nike. Questa mattina il club nerazzurro ha presentato la sneaker ispirata alla seconda maglia della stagione in corso; in serata, l’evento si è tenuto da Pizza Stella, nel cuore di Milano.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, l’appuntamento è stato pensato come momento di incontro tra il mondo Inter e alcune realtà della scena urbana cittadina. «L’appuntamento ha preso vita da Pizza Stella, un angolo di New York nel cuore di Milano. Un richiamo alla città americana che si lega al percorso creativo della collezione: proprio a New York, lo scorso luglio, l’Inter e Nike avevano presentato in anteprima la nuova maglia Away 2026/27 al Fanatics Fest, portando il racconto nerazzurro nel cuore della cultura sportiva e urbana internazionale», si legge nella nota pubblicata su inter.it.

La serata ha unito moda, cibo e identità nerazzurra. La nuova Air Force 1, nella versione realizzata da Nike per il Club, è stata al centro di un evento che ha incluso anche un’interpretazione della pizza creata appositamente per l’occasione. «Un incontro tra atmosfere, linguaggi e passioni diverse, che racconta i tanti modi in cui l’identità nerazzurra può esprimersi», conclude il comunicato ufficiale.