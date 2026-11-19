A distanza di anni, Antonio Conte torna a parlare della sua separazione dall’Inter nell’estate del 2021, quella seguita alla vittoria dello scudetto. Lo fa in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, di cui è stato diffuso un estratto in anticipo rispetto all’uscita integrale.

Il racconto parte da Lukaku e da come l’allenatore ne abbia trasformato il profilo tecnico. «Non era abituato a giocare spalle alla porta, quindi aveva solo una fase, quella della ripartenza», ricorda Conte. «Romelu veniva da me e mi diceva: