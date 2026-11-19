Un percorso con una psicologa, la depressione affrontata in silenzio, la fascia di capitano tolta senza preavviso: Ranocchia ha ripercorso sul Corriere della Sera gli anni più difficili della sua carriera, quando militava all’Inter.

«Essere lì era un sogno», ha raccontato. «Un anno prima mi ero rotto il crociato a Bari, perdendo il Mondiale del 2010. Quando sono arrivato a Milano, stava finendo il ciclo del gruppo del Triplete. Moratti aveva lasciato, gli allenatori continuavano a cambiare». Il risultato fu un malessere profondo: «C’era il caos. Ci sentivamo impotenti. Andare al campo era diventato un peso. Avevo perso autostima. Mi chiedevo se avrei potuto giocare ancora a calcio, non in Serie A, in qualsiasi categoria».

Le critiche arrivarono a ondate. «Ero diventato il primo colpevole di quella situazione. Fischi, insulti: allo stadio, in strada, sui social. Avevo perso serenità, non volevo uscire di casa. Ero depresso». La depressione, ha spiegato, fu silenziosa: «Ero apatico, non provavo più nulla. Nel tunnel di San Siro, prima di entrare in campo, mi tremavano le gambe».

La fascia di capitano fu assegnata ad altri senza che nessuno glielo comunicasse. «L’ho scoperto alla prima amichevole. Una volta entrato in spogliatoio, ho visto che la fascia non era al fianco della mia maglietta: era accanto a quella di Icardi».

La svolta arrivò grazie a un supporto professionale esterno. «Ho iniziato un percorso con una psicologa. Ho accettato le mie fragilità, senza giudicarle». Anche l’esperienza all’estero contribuì alla ripresa: «Sono tornato a vivere il calcio come quando ero un bambino: una passione. Pensavo solo a giocare». Al rientro, fu decisivo anche Spalletti: «Un tifoso mi aveva insultato, Luciano si era precipitato da lui per affrontarlo. Per fortuna c’era la rete. Gli sarò sempre grato».

Lo scudetto vinto con Conte rappresentò la chiusura di un cerchio. In quei giorni tornò a mente una frase di Stankovic, risalente al 2014, quando la Juve lo cercava: «