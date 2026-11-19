Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ripercorrendo le tappe della sua crescita calcistica, dal vivaio dell’Inter fino alla stagione in corso.

Rispetto agli anni della formazione nerazzurra, l’attaccante dice di aver cambiato approccio: «Il lavoro nella quotidianità, l’approccio. Ho capito che quello che arriva bisogna tenerselo stretto e dare il massimo, con più responsabilità. E poi ho detto: mi devo dare una svegliata».

Al centro del suo racconto c’è anche il ricordo di due figure che lo hanno segnato. «Io alla loro età mi allenavo all’Inter con Zanetti e Samuel, con i loro atteggiamenti facevano capire tante cose, senza parole. Ora tocca a me» ha dichiarato Bonazzoli, sottolineando come quell’esempio silenzioso lo abbia influenzato nel rapporto con i compagni più giovani dell’attuale rosa.

Infine, una riflessione sul momento più amaro della sua carriera recente: «Forse il rammarico più grande è stato non essere riusciti a salvarci con la Cremonese l’anno scorso. Poteva nascere qualcosa di importante».