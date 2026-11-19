L’Inter Women cade a Madrid nei minuti finali, punita da un angolo e un rigore dopo aver giocato con un’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Un ko che brucia, ma maturato in circostanze che hanno reso la prestazione delle nerazzurre comunque positiva agli occhi della squadra.

A fare il punto dopo il fischio finale è stata Magull, intervenuta ai microfoni di Inter TV. “Sono orgogliosa della squadra, non è facile giocare in 10 contro 11 – ha dichiarato la giocatrice -. Credo che abbiamo iniziato bene, creando diverse occasioni e giocando un calcio propositivo. Per come si è messa la partita abbiamo dovuto difendere, ma anche nel secondo tempo abbiamo creato occasioni.”

“Alla fine, siamo state punite da due episodi: un corner e un rigore. Sono comunque orgogliosa della prestazione, nonostante il risultato. Abbiamo approcciato bene la partita, l’abbiamo preparata bene e forse abbiamo raccolto meno di quello che potevamo, ma questo è il calcio.”

“Un’espulsione può capitare, ma usciamo da qui con sentimenti positivi. Per noi si tratta della prima esperienza in Champions League, quindi abbiamo ancora molto da imparare. Abbiamo le qualità per giocare a questo livello.”