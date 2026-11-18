La Serie A è il campionato che soffre di più durante le soste per le Nazionali. Secondo un’analisi di Repubblica, nelle due pause dedicate alle selezioni nazionali sono stati 77 i calciatori infortunati nelle cinque principali leghe europee, e il torneo italiano guida questa triste classifica con 22 giocatori fuori uso. Seguono Premier League con 19, Liga con 17, Ligue 1 con 10 e Bundesliga con 9.

In queste ultime due settimane hanno alzato bandiera bianca diversi calciatori di club italiani. Tra gli interisti si sono fermati Akanji e Thuram — Marcus si è infortunato appena raggiunto il ritiro della Francia — mentre la Juventus ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Zhegrova e Celik. Si aggiungono Cambiaghi del Bologna, Frattesi della Lazio, Robinson del Monza e Adzic del Sassuolo.

Non mancano, però, alcune notizie positive. Lautaro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo per la prima volta dalla lesione muscolare accusata a metà ottobre, mentre il Milan ha ritrovato Maignan, che aveva lasciato Francia-Turchia in condizioni precarie ma senza riportare danni all’adduttore.

Repubblica sottolinea che il fenomeno è ormai una tendenza consolidata: i club trovano a mezzo servizio i calciatori prestati ai commissari tecnici, e il problema si aggrava con il nuovo formato delle soste, che prevede una prima pausa più lunga tra settembre e ottobre. Solo in quella finestra, quest’anno, si sono infortunati 60 giocatori. A essere scontenti non sono solo i club, ma anche le federazioni e i commissari tecnici stessi.