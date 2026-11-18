Dopo oltre vent’anni trascorsi all’Inter, con un ruolo da direttore sportivo ricoperto per più di un decennio, il futuro di Ausilio è ancora tutto da scrivere. A tracciarne un profilo dettagliato è Matteo Moretto in un editoriale su Marca, dove il giornalista analizza la situazione dell’ex dirigente nerazzurro e le possibili prossime tappe della sua carriera.

Secondo quanto riportato da Moretto, l’addio al club meneghino — ufficializzato nel settembre 2026 dopo il mancato accordo sul rinnovo contrattuale — ha chiuso un percorso professionale iniziato alla fine degli anni ’90, quando Ausilio entrò nelle gerarchie societarie scalando progressivamente fino al vertice della struttura tecnica. La sua figura è legata ai successi del club sia nei momenti di difficoltà finanziaria che nelle stagioni che hanno riportato i nerazzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Tra i punti di forza che Moretto attribuisce all’ex dirigente figurano la capacità di individuare talenti, le doti negoziali, la gestione dei contratti e soprattutto una rete di relazioni personali con agenti e club costruita nel corso di decenni. Una conoscenza capillare del mercato internazionale che potrebbe tornare utile in un contesto diverso da quello milanese.

Al Social Football Summit di Torino, Ausilio si è espresso con franchezza sulla conclusione della sua avventura nerazzurra, sottolineando come ritenesse giunto il momento di separarsi dopo aver raggiunto risultati significativi. Ha anche manifestato interesse per una nuova avventura in Premier League. In questo scenario, il Tottenham figura tra i club che potrebbero accoglierlo nel prossimo futuro: per un dirigente la cui intera carriera si è svolta sostanzialmente nella stessa realtà, si tratterebbe di un cambiamento di scenario particolarmente significativo.