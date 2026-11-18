In un video realizzato da Mail Sport, Ronaldo il Fenomeno ha costruito il suo undici ideale assoluto, optando per un 4-3-3. La squadra dei sogni dell’ex attaccante nerazzurro conta undici leggende del calcio mondiale, con quattro giocatori italiani e tre che hanno indossato la maglia dell’Inter nel corso della propria carriera — incluso lo stesso Ronaldo.
Inter News 18 Novembre 2026 · 16:02
Il 4-3-3 dei sogni di Ronaldo il Fenomeno: tre ex Inter tra gli undici scelti
Quattro italiani nella squadra di tutti i tempi
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