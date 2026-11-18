Ai microfoni di Inter TV, Andres ha parlato del prossimo impegno di Women’s Champions League che vedrà le nerazzurre affrontare il Real Madrid, club in cui ha militato per quattro anni. La difensora nerazzurra ha parlato dell’importanza della concentrazione e della determinazione necessarie per portare a casa il risultato.

«Servirà rimanere molto concentrate ed essere in partita per fare il nostro gioco, questo è quello che ci chiede anche l’allenatore. Dobbiamo avere massima concentrazione per tutta la partita e mantenere l’ambizione di conquistare questi tre punti», ha dichiarato la giocatrice.

Il ritorno al Real Madrid ha un significato personale per Andres: «Tornare qui per me è speciale, è stata casa mia per quattro anni: sarà una partita emozionante per me, ho tanti bei ricordi perché qui sono cresciuta come giocatrice e come donna».

Sul piano tattico, la difensora ha sottolineato il valore del lavoro collettivo: «La difesa è il miglior attacco: se non si prendono gol si è sempre sicuri di non perdere le partite. Difendere e attaccare bene però è una responsabilità che riguarda tutta la squadra e che tutte abbiamo. A livello personale io cerco sempre di dare il massimo per le mie compagne e per la squadra».