Un percorso lungo decenni, iniziato da ragazzo. In un’ampia intervista, si è spaziato dal rapporto con Oaktree al progetto del nuovo stadio, passando per la valorizzazione dei vivai e il tema delle proprietà straniere nel calcio italiano.

Sul capitolo Inter, è stato diretto: «Le potenzialità le aveva, è la storia e il palmarès che lo dice. Dal 2010 si era creato un vuoto dettato dalla perdita di alcuni valori fondamentali: cultura del lavoro, senso di appartenenza, obiettivi forti e precisi. Ho messo le persone giuste al posto giusto, creando una squadra invisibile diventata un modello vincente. Abbiamo vinto Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe facendo due finali di Champions. Con semplicità, esperienza e competenza puoi competere con brand più importanti del tuo, e lo abbiamo dimostrato».

Sul ruolo della proprietà, è stato riconosciuto il merito di una gestione attenta: «Oaktree, sebbene non avesse esperienza specifica nello sport, aveva competenza e lungimiranza nel gestire un’azienda. Ci ha dato linee guida precise: rispettare i conti senza tralasciare gli investimenti. Ha capito il valore delle Under 23 come strumento per patrimonializzare la prima squadra come asset sportivo, e ci ha dato disco verde per creare questo modello competitivo».

Sul nuovo stadio, la questione è stata inquadrata in un contesto più ampio: «Lo stadio rappresenta il maggiore investimento che si pone all’attenzione di tutti. Massimo rispetto per San Siro, però bisogna guardare avanti. Lo stadio deve essere esteticamente bello e accogliente». La riflessione è poi stata allargata al sistema-calcio: «Dodici proprietà straniere su 20 in Serie A significa che c’è stata un’involuzione delle proprietà italiane. Ma bisogna chiedersi: senza quelle dodici, dove sarebbe andato il calcio in Italia?».

Sul rapporto con le istituzioni, è stato auspicato un dialogo più stretto con il Governo: «La Serie A versa nelle casse dello Stato un miliardo l’anno. Siamo tra gli attori principali del betting, che genera altri miliardi di introiti per lo Stato. Chiediamo che venga riconosciuta una percentuale di queste entrate e che il calcio venga guardato come un mondo di imprenditori e proprietà che investono».