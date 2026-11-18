Dopo tante speculazioni sulle sue condizioni, Zielinski è sceso in campo a Wroclaw nella sfida tra Polonia e Svezia, terminata 1-1. A fine partita, il centrocampista dell’Inter ha chiarito la natura del suo problema fisico, che aveva sollevato dubbi sulla sua presenza in campo.

«Il mio non è stato un infortunio», ha dichiarato il polacco. «Potrebbe essersi verificata una leggera infiammazione dovuta allo sforzo eccessivo, ma non è un infortunio. E l’infortunio di un giocatore può sempre rappresentare un’opportunità per un altro. Siamo un grande Paese, abbiamo tanti grandi giocatori e… andrà tutto bene. Sono sicuro che arriveranno risultati migliori.»

Sul pareggio contro la Svezia, il centrocampista ha espresso soddisfazione per il punto conquistato: «Rispettiamo questo punto, perché è stato ottenuto contro la migliore squadra del nostro girone. Chiudiamo quindi con una nota relativamente positiva.»

Guardando al futuro, Zielinski ha indicato nella Nations League un banco di prova da cui trarre insegnamenti: «Le sconfitte sono sempre una lezione. A marzo saremo più forti, più motivati e vinceremo sicuramente di più.»