Il difensore del Genoa Marcandalli Alessandro ha concesso un’intervista sulle pagine del Corriere dello Sport, affrontando diversi temi, dal suo modello di riferimento alla questione della Nazionale.

Su quest’ultimo punto, il giocatore ha una scelta da compiere: possiede sia la cittadinanza italiana che quella nigeriana. «Il telefono? Aspettiamo che squilli, poi vedremo. Si tratta di una scelta importante, sono legato alle mie origini nigeriane, ma è una cosa sulla quale rifletterò quando arriverà il momento», ha dichiarato il difensore.

Nel frattempo è emerso che Roberto Mancini aveva disposto una preconvocazione per lui, e che Bonucci era presente in tribuna per osservarlo nella partita contro il Frosinone. «Sì, l’ho saputo dopo. È sicuramente una bella soddisfazione e uno stimolo ulteriore», ha commentato Marcandalli.

Interpellato sul difensore più forte del campionato, la risposta è stata netta: «Bastoni è il più completo».