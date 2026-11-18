Cresce l’attesa per il match di domenica sera alla New Balance Arena tra Atalanta e Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Lautaro Martinez ha ripreso ieri gli allenamenti in gruppo, ma il suo impiego da titolare non è previsto: il capitano nerazzurro partirà dalla panchina, come già avvenne nel 4-1 subito in casa della Dea.

La stessa fonte precisa che anche Thuram è rientrato in gruppo ed è più avanti rispetto al compagno di reparto. Il francese potrebbe dunque partire titolare affiancato da Esposito.

Sul fronte dei rientri dai nazionali, oggi dovrebbero far ritorno al centro sportivo tutti i giocatori convocati dalle rispettive selezioni, compreso Akanji, alle prese con un affaticamento che non desta preoccupazioni. Faranno eccezione Zielinski e Carlos Augusto, attesi per domani.

Tempi più lunghi invece per Stankovic, che potrebbe riunirsi al gruppo soltanto alla fine della prossima settimana, e per Bonny, per il quale serviranno ancora alcuni giorni in più.