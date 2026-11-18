Piotr Zielinski ha parlato al termine del pareggio della Polonia contro la Svezia, nell’ultima giornata di Nations League. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Kanal Sportowy.

Sul suo stato fisico, Zielinski ha spiegato di aver attenuato il dolore quel tanto che bastava per scendere in campo: «Sono riuscito ad attenuare un po’ il dolore e quindi ce l’ho fatta a scendere in campo e ad aiutare la squadra. È vero che mi sono allenato solo una volta in questa settimana. Devo ancora lavorare sulla mia condizione fisica, ma dovrei essere disponibile per la prossima partita».

Sul risultato, Zielinski ritiene equo il pari: «È un peccato, perché abbiamo avuto diverse occasioni nitide. Anche gli svedesi ne hanno avute, ma credo che il pareggio sia stato giusto».

Quanto alla Nations League nel suo complesso, il giudizio è netto: «Non è stata positiva per noi, quindi è un bene che sia finita. Spero che la prossima sia positiva, soprattutto con delle vittorie. Credo in questi ragazzi, c’è qualità nella squadra. Spero che la svolta arrivi a marzo. Sono ottimista perché abbiamo un’ottima squadra. Tuttavia, dobbiamo dare di più. Abbiamo giovani giocatori promettenti, vedo in loro un grande potenziale e nel prossimo futuro saranno un punto di forza fondamentale della squadra».

Infine, uno sguardo alle Qualificazioni a Euro 2028: «Sappiamo chi c’è in prima fascia e chi in seconda. Lotteremo. Ci saranno battaglie e dovremo conquistare le vittorie con fatica. Dopo non esserci qualificati per i Mondiali, sarebbe bello andare ai prossimi Europei».