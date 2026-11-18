Rientro differenziato per i due attaccanti. Thuram e Lautaro sono tornati entrambi ad allenarsi in gruppo, ma le loro condizioni sono agli antipodi e le scelte per le prossime partite riflettono questa differenza.

Come riporta il Corriere dello Sport, il francese si era fermato solo per un affaticamento di pochi giorni ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto. «Thuram, a meno di sorprese o intoppi dell’ultima ora, a Bergamo sarà nuovamente titolare, raggiungendo così la 13esima gara consecutiva dall’inizio», scrive il quotidiano.

Diverso il discorso per l’argentino, che viene da un infortunio più serio. Sarà convocato per la trasferta a Bergamo, ma partirà dalla panchina: «La sua autonomia è limitata: quindi, verrà impiegato solo nella ripresa e se ci saranno le condizioni giuste. Le indicazioni sono quelle di non spingere troppo», riporta ancora il Corriere dello Sport.

La gestione cauta del capitano avrà ripercussioni anche sulla gara successiva. Dopo un eventuale spezzone di partita con l’Atalanta, Lautaro non potrà candidarsi per una maglia da titolare già contro lo Stoccarda. È probabile che l’orizzonte temporale sia il match con il Genoa del 28 novembre.