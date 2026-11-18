Il gol segnato alla Francia e le buone prestazioni con la Lazio hanno riportato Frattesi al centro dell’attenzione. Per il centrocampista azzurro arrivano elogi da più parti, e tra le voci più autorevoli si aggiunge quella di Liverani, che al Corriere dello Sport ha tracciato un paragone di alto profilo.

«Frattesi mi è sempre piaciuto, sa segnare e muoversi nello spazio: l’ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard» ha dichiarato Liverani. «All’Inter ha avuto una frenata, ma per la sua crescita andare alla Lazio è stata la scelta migliore».

Parole che fotografano con nettezza il percorso recente del giocatore, sia in campionato sia con la nazionale italiana.