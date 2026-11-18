Un incontro chiave si avvicina tra l’Inter e l’entourage di Carlos Augusto. Stando a quanto riportato da Tuttosport, a breve è previsto un appuntamento con l’agente del terzino brasiliano, Riso, per trovare un’intesa definitiva sul rinnovo contrattuale.

Le parti avevano già trovato convergenza sulla scadenza: il nuovo accordo sarà fino al 2031. Resta da stabilire la cifra dello stipendio. Carlos Augusto percepisce attualmente 2,4 milioni di euro a stagione e, secondo il quotidiano, si è distinto come uno dei migliori giocatori del primo trimestre stagionale per impatto e prestazioni. Il club nerazzurro avrebbe fretta di chiudere la pratica entro Natale.

Il nodo è economico. La prima proposta da 3,3 milioni annui è stata considerata insufficiente dall’entourage del giocatore, che ha chiesto 5 milioni netti. Va tenuto conto che l’ex Monza gode dei vantaggi del Decreto Crescita, il che riduce sensibilmente il costo lordo rispetto ad altri elementi della rosa. Secondo Tuttosport, la soluzione potrebbe trovarsi attorno ai 4,2 milioni netti, una cifra che soddisferebbe entrambe le parti.

Sullo sfondo c’è l’interesse di diversi club. Il contratto attuale scade nel 2028 e nei mesi scorsi si erano fatti avanti in più di uno: a giugno la Juventus aveva tentato un approccio concreto, mentre Roma e Atletico Madrid si erano fermate a sondaggi esplorativi. Anche in Premier League il nazionale brasiliano conta estimatori, tra cui Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest.

Nonostante le normali distanze tipiche di ogni negoziazione, la direzione è chiara: sia il giocatore sia il club condividono l’obiettivo di proseguire il rapporto a lungo.