Sono 22 gli infortuni registrati in Serie A nelle due soste stagionali per le nazionali, il numero più alto tra i cinque principali campionati europei. Lo riporta La Repubblica, che ha interpellato diversi esperti per analizzare il fenomeno. Seguono Premier League con 19 casi, Liga con 17, Ligue 1 con 10 e Bundesliga con 9, per un totale di 77 infortuni complessivi.

Sul fronte dei calciatori interessati, tra i nomi eccellenti spiccano Akanji e Thuram dell’Inter, insieme a Zhegrova e Celik della Juventus, Cambiaghi del Bologna, Frattesi della Lazio, Robinson del Monza e Adzic del Sassuolo. Note positive arrivano invece da Lautaro, tornato ad allenarsi in gruppo, e da Maignan, che ha evitato lesioni.

A preoccupare è in particolare il nuovo calendario internazionale, con la lunga pausa tra settembre e ottobre. «I giocatori dopo quattro partite in due settimane sono tornati ai club a pezzi fisicamente, si sono registrati tanti infortuni», riferisce a La Repubblica una fonte UEFA. Una revisione del formato potrebbe arrivare dalla stagione 2028/29, anche su pressione delle società medio-piccole che chiedono di tornare a tre soste distribuite tra settembre e novembre.

Sul fronte delle cause, Neri, preparatore atletico che ha lavorato con club come Juventus, Roma, Real Madrid, Venezia e una squadra cinese, oggi in forza al Lecce, punta il dito sull’impiego continuativo: «L’esposizione al rischio è più alta per chi non si ferma mai ed è costretto a giocare sempre a ritmi alti, mentre i compagni di squadra non convocati possono riposare». Neri aggiunge che il periodo tra settembre e novembre è particolarmente critico: «I calciatori sono in rodaggio, non hanno ancora raggiunto la condizione ottimale, sono più esposti».

Colautti, medico sociale in passato di Lazio e Roma, sottolinea una specificità del contesto internazionale: «In nazionale il lavoro per i giocatori è più legato alla parte tecnica che atletica: devono recepire le indicazioni del ct, si concentrano più su quello». Lo stesso esperto indica nel recupero la chiave del problema: «Il segreto è come i calciatori recuperano. Non l’allenamento, i metodi per rigenerarsi».

Anche il sonno e i lunghi spostamenti sono fattori rilevanti, secondo Nanni, preparatore dei portieri con esperienze a Palermo, Roma e in Algeria: «Una componente spesso sottovalutata. Se un professionista non dorme bene, ci sono più possibilità che si faccia male». Ferretti, preparatore con esperienze a Napoli, Sampdoria e Milan, ricorda però che «gli infortuni non sempre si possono prevenire», nonostante i continui monitoraggi atletici.

Tra le soluzioni proposte dagli esperti figurano una riduzione del carico di partite e più pause nel corso della stagione, oltre alla diminuzione delle squadre in Serie A da 20 a 18 e all’incremento delle sostituzioni consentite da cinque fino a sette. Ferretti avanza infine una provocazione: «Cambiare 10/11esimi all’intervallo, tutti tranne il portiere. Così gli infortuni si dimezzerebbero».