Secondo quanto sottolinea il Corriere della Sera, il periodo che va da oggi a Natale sarà decisivo per diversi club italiani, con l’Inter chiamata a un calendario particolarmente fitto: nove partite complessive, Coppa Italia compresa, con la Supercoppa Italiana come primo trofeo alla portata.

L’appuntamento è fissato per il 22 dicembre, quando le prime due della classifica — Lazio e Inter — si sfideranno nella competizione. Prima di allora, però, la squadra di Chivu dovrà affrontare una serie di impegni serrati tra campionato e coppe europee.

Sul fronte della rosa, il principale aggiornamento riguarda Lautaro Martinez: il capitano ha smaltito il proprio infortunio, ma contro l’Atalanta dovrebbe partire dalla panchina. In attacco toccherà alla coppia composta da Thuram — anch’egli nuovamente a disposizione — e Pio Esposito, che dalla pausa delle nazionali ha portato a casa tre gol e un ritrovato slancio mentale. Il possibile rientro da titolare di Lautaro sarebbe rimandato alla sfida successiva contro lo Stoccarda.

Non tutti i giocatori hanno superato la sosta nel migliore dei modi. Akanji è tornato dagli impegni internazionali non al meglio della condizione, mentre Zielinski sta progressivamente recuperando. Notizie più positive invece per Luis Henrique, Stones e Curtis Jones, tutti e tre dichiarati recuperati.

Le vittorie convincenti contro Feyenoord e Como avevano già contribuito a smaltire la delusione per l’ultimo derby perso, restituendo certezze all’ambiente. L’obiettivo, da qui alla fine dell’anno, è affrontare questo ciclo intenso senza perdere punti lungo la strada e provare a conquistare il primo trofeo della stagione.