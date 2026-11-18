Alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, l’Inter ha ritrovato in gruppo sia Thuram che Lautaro Martinez. Una buona notizia doppia, ma con una distinzione importante evidenziata dal Corriere dello Sport: i due attaccanti non sono nella stessa condizione fisica e verranno gestiti in modo diverso nella trasferta di domenica sera contro l’Atalanta.

Secondo quanto riporta il quotidiano, Thuram ha saltato solo pochi giorni di allenamento, il tempo necessario per smaltire la fatica accumulata. Il suo stato di forma gli consente di scendere in campo dal primo minuto: sarà titolare a Bergamo, toccando così la tredicesima partita consecutiva da titolare. Diversa, invece, la situazione di Lautaro, fermo per oltre un mese a causa di un problema muscolare: verrà convocato ma partirà dalla panchina, con un impiego limitato alla ripresa e solo se le condizioni del match lo permetteranno.

Il francese, in assenza del capitano argentino, ha prodotto 3 gol e 2 assist in campionato. L’unica nota stonata riguarda il rendimento in Europa: Thuram non segna in Champions League da 14 mesi, un digiuno che dura dal settembre 2025, quando mise a segno una doppietta sul campo dell’Ajax. Con lo Stoccarda atteso a San Siro la settimana successiva, Chivu ha bisogno che il numero 9 torni a incidere anche nelle competizioni continentali. Con Bonny in infermeria e Lautaro appena rientrato, Thuram dovrà sostenere ancora un carico di lavoro importante tra la sfida contro l’Atalanta e quella contro lo Stoccarda.

Sul piano statistico, il confronto con l’anno precedente è favorevole: in campionato ha già segnato 6 reti contro le 3 dello stesso periodo della scorsa stagione. Le sue vittime includono Napoli, Udinese, Parma, Bologna, Fiorentina e Como. Ora nel mirino ci sono l’Atalanta, contro cui ha realizzato 2 gol in 6 precedenti, e lo Stoccarda, avversario storico in Bundesliga contro il quale ha segnato 3 reti complessivamente in 4 partite disputate nel corso della carriera.

Sul fronte Lautaro, le indicazioni sono di non accelerare i tempi di recupero. L’ipotesi più probabile è che il capitano punti alla piena titolarità per la gara con il Genoa del 28 novembre. Il suo storico recente di infortuni impone cautela: nelle ultime settimane si è fermato più volte, e ha preso parte a soli 7 degli ultimi 15 impegni ufficiali nerazzurri, oltre a essere stato gestito in un’altra occasione. Per lui è il momento di riprendersi la scena.