Dopo la sconfitta con il Belgio in Nations League, quattro giocatori dell’Inter fanno ritorno ad Appiano Gentile. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la priorità di Chivu sarà trasformare la delusione degli azzurri in motivazione, evitando che il contraccolpo psicologico si rifletta sul club.
Il quotidiano sottolinea come soprattutto i primi tre siano finiti spesso sul banco degli imputati per i risultati negativi dell’Italia, salvo poi rispondere con prestazioni di livello con la maglia nerazzurra. La capacità di lasciarsi alle spalle le delusioni, senza portarle dentro il centro sportivo, è già stata dimostrata in passato.
Il riferimento più diretto riguarda la sconfitta di Zenica contro la Bosnia, che costò all’Italia la qualificazione ai Mondiali. In quell’occasione Chivu aveva ritrovato i suoi giocatori psicologicamente a pezzi, ma l’ambiente del club riuscì a riportarli rapidamente sulla giusta lunghezza d’onda. Pochi giorni dopo, l’Inter si impose per 5-2 sulla Roma, con una prova di forza considerata quasi definitiva in chiave scudetto.
Bastoni, finito nel mirino dopo l’espulsione rimediata a Zenica, questa volta dovrà riscattare una prestazione opaca contro il Belgio, con l’obiettivo di confermarsi al centro della difesa. Anche Barella, sin qui capace di accendersi solo a tratti, e Dimarco, impiegato negli ultimi due impegni azzurri soltanto a gara in corso, dovranno ritrovare continuità. Così come Esposito, autore di un grande exploit ma anche di un rigore sbagliato, proprio come era già accaduto a Zenica.
Resta però una variabile concreta da valutare: il livello di stanchezza accumulato dai quattro. Come gli altri nazionali, anche loro hanno potuto beneficiare di due giorni di riposo prima del rientro. Sarà Chivu a decidere come gestirli, ma secondo il Corriere dello Sport il precedente dimostra che l’allenatore nerazzurro sa come rimettere in carreggiata i suoi giocatori nel minor tempo possibile.
L’obiettivo è arrivare pronti alla sfida contro l’Atalanta, per dare continuità alle vittorie ottenute a Rotterdam e contro il Como, dopo la sconfitta nel derby.