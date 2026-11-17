Tante novità da Appiano Gentile: tornano i nazionali, Lautaro ricomincia ad allenarsi col gruppo, Carlos Augusto vicinissimo al rinnovo e non solo.
Video 17 Novembre 2026 · 18:30
DIRETTA – Rientrano i NAZIONALI: NOVITÀ dall’INFERMERIA e sui RINNOVI – INTER NEWS
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