Giornata di allenamenti alla Pinetina per l’Inter, con notizie positive sul fronte dei recuperi. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Akanji ha abbandonato anticipatamente il raduno della Svizzera a causa di un problema fisico che tuttavia appare già alle spalle: il difensore dovrebbe così tornare ad Appiano in piena forma.

Sul fronte degli altri infortunati, ci sono indicazioni anche per Stankovic e Bonny: il primo è atteso in gruppo entro la fine della prossima settimana, mentre il secondo dovrebbe rientrare con i compagni tra circa due settimane.

Nel frattempo, come già riportato, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno svolto oggi l’allenamento in gruppo. Per l’argentino si tratta della prima seduta collettiva dopo l’infortunio: come ha spiegato Barzaghi, «sarà un osservato speciale negli allenamenti. Saranno sicuramente verificati i miglioramenti e le condizioni del calciatore, e quindi nei prossimi allenamenti si vedrà, non ci saranno forzature anche in vista della gara di Champions contro lo Stoccarda».

Thuram, invece, aveva accusato un leggero risentimento muscolare dopo aver risposto alla convocazione della nazionale francese, alla quale era stato costretto a rinunciare. Ha trascorso una settimana di sedute personalizzate prima di tornare in gruppo oggi, come da programma. Entrambi puntano a essere tra i convocati per la gara contro l’Atalanta. Da domani sono previsti i rientri dei nazionali.