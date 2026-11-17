Secondo quanto riferito da Sky Sport, in questi giorni è atteso un contatto tra l’Inter e l’agente di Calhanoglu per discutere le possibilità di rinnovo contrattuale. Il centrocampista turco è in scadenza nel giugno 2027 e il club nerazzurro vuole affrontare la questione con anticipo.

I primi colloqui tra le parti risalgono a settembre. Stando a quanto spiegato dal giornalista Matteo Barzaghi, sia il calciatore sia la società hanno manifestato la volontà di trovare un accordo per il prolungamento, anche sul piano economico. L’obiettivo è individuare una soluzione soddisfacente per entrambi.

L’Inter intende formulare un’offerta di rilievo, tale da garantire al giocatore condizioni contrattuali in linea con quelle attuali. Sul fronte personale, il turco ha più volte dichiarato di essere a proprio agio nella città meneghina. La fiducia in un esito positivo, secondo Barzaghi, cresce di settimana in settimana.

Sul campo, nel frattempo, Calhanoglu dovrebbe essere il mediano titolare nella prossima partita contro l’Atalanta, vista la necessità di verificare le condizioni di Zielinski — atteso alla Pinetina giovedì dopo il rientro dalle nazionali — e l’infortunio di Stankovic.