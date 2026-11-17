Con la sosta per le nazionali ormai agli sgoccioli, l’Inter si prepara a un finale d’anno intenso: da qui a Natale i nerazzurri dovranno disputare nove partite con quattro obiettivi distinti da centrare.

Lo scrive il Corriere della Sera, che inquadra il periodo che attende la squadra di Chivu. Il tecnico ha indicato la rotta: «Vorrei ricominciare dall’equilibrio trovato, dai risultati ottenuti senza subire gol, dal capire le varie situazioni di gioco. Il tutto senza rinunciare all’aggressività». Un punto di partenza preciso, sintetizzato dalla formula «ripartire da dove abbiamo finito».

Il riferimento è alla versione della squadra emersa dopo il derby perso, quella che ha regolato Feyenoord e Como rispettivamente con i risultati di 3-0 e 2-0, adottando un assetto meno spregiudicato e un baricentro più basso. Da quella base l’Inter intende ripartire per affrontare il rush finale del 2026.

I quattro traguardi indicati dal quotidiano sono: tornare in vetta alla classifica di campionato, risalire nel maxi-girone di Champions League, eliminare il Genoa per approdare ai quarti di Coppa Italia e conquistare il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Un programma fitto, che scatterà al termine della pausa delle nazionali.