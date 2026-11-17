Un Meet&Greet con Stones all’Inter Store Castello: è l’iniziativa organizzata dall’Inter per il 18 novembre, comunicata attraverso un comunicato ufficiale diffuso dal club sul proprio sito. Il difensore inglese sarà a disposizione dei tifosi dalle 17 alle 18, in un appuntamento pensato per avvicinare la tifoseria nerazzurra durante la pausa del campionato.

Come riportato su inter.it, 100 tifosi potranno partecipare all’evento, con la possibilità di scattare foto e ottenere autografi dal difensore in una sessione appositamente dedicata. L’accesso all’iniziativa è riservato ai primi cento acquirenti di una delle tre maglie ufficiali del club: gli acquisti devono essere effettuati tra lunedì 16 e mercoledì 18 novembre presso uno degli Inter Store milanesi, ovvero Castello, San Babila o San Siro.

Non è la prima volta che il club organizza un appuntamento di questo tipo. Qualche settimana fa, sempre allo Store di San Babila, era stato Jones il protagonista di un evento analogo, che aveva coinvolto i tifosi con la stessa formula.