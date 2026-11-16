A un giorno dalla sfida di Nations League contro la Svezia, il commissario tecnico della Polonia Jan Urban ha aggiornato le condizioni di Piotr Zielinski, confermando progressi rispetto ai giorni scorsi.

«Ha dei problemi al piede, però oggi uscirà normalmente per l’allenamento. Ieri ha preso parte alla prima parte della seduta, poi ha lavorato individualmente. Dopo l’allenamento di oggi sapremo se sarà pronto per la partita di domani» ha dichiarato Urban in conferenza stampa.

Il selezionatore polacco ha poi allargato il discorso alla gestione degli indisponibili: «Gli infortuni e le assenze sono situazioni a cui dobbiamo adattarci, non abbiamo altra scelta. Ultimamente ci stiamo muovendo tra gli stessi calciatori, siamo costretti a fare cambiamenti. Una stabilizzazione sarebbe gradita, ma anche in quel caso vorremmo comunque provare e dare opportunità ad altri giocatori».

Le condizioni del centrocampista restano dunque in bilico: la decisione definitiva sulla sua disponibilità verrà presa al termine della seduta odierna.