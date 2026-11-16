Il problema al piede che aveva tenuto Zielinski fuori dalla gara contro la Romania sembra avviarsi verso la soluzione. Il centrocampista dell’Inter aveva saltato il match di sabato e la sua presenza nella sfida contro la Svezia era in forte dubbio.

A fornire aggiornamenti rassicuranti è stato il giornalista Borek, ai microfoni di Sportowy Channel: «Zielinski è pronto al 90% per giocare domani, a meno che non si verifichino peggioramenti». Lo stesso Borek aveva lanciato nei giorni scorsi l’allarme sulle condizioni del centrocampista polacco, segnalando fastidi agli scatti legati proprio all’infortunio al piede.

Stando agli aggiornamenti più recenti, quei problemi sembrano essere vicini alla risoluzione. Il possibile rientro di Zielinski rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per Urban dopo la sconfitta contro i rumeni.