La 35esima edizione della Panchina d’Oro si è tenuta oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove ogni anno i tecnici tesserati per i club delle rispettive categorie esprimono le proprie preferenze sugli allenatori più meritevoli dei principali campionati di calcio e futsal, sia in ambito maschile che femminile.

Il premio 2026 va a Chivu, allenatore dell’Inter, che ha raccolto 16 voti, staccando nettamente Fabregas, tecnico del Como, fermo a 12. Al terzo posto si è classificato Gasperini, della Roma, con 9 preferenze.

Un riconoscimento che arriva al termine di una stagione in cui il tecnico nerazzurro ha conquistato lo Scudetto e la Coppa Italia, sedendosi per la prima volta su quella panchina. Il premio, nato nel 1991 come onorificenza attribuita dal Settore Tecnico al migliore allenatore a livello europeo, si è nel tempo trasformato nella celebrazione dei tecnici più apprezzati dei principali campionati italiani, secondo il giudizio dei colleghi. Dal 2018 la platea dei votanti include anche gli allenatori della Serie A di calcio a cinque, maschile e femminile.

Lo stesso Chivu ha commentato il riconoscimento con queste parole: «Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l’Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte».