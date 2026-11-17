Da Appiano Gentile arrivano segnali positivi in vista della trasferta contro l’Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno svolto oggi l’allenamento insieme al resto del gruppo: una novità di rilievo per Chivu, che ritrova entrambi gli attaccanti a disposizione.
Il capitano nerazzurro torna ad allenarsi collettivamente per la prima volta dopo l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dai compagni. Considerata la situazione, la presenza di entrambi nella lista dei convocati domenicali sembra ormai scontata, anche se restano ancora da definire i dettagli sul loro impiego effettivo.
L’ipotesi più probabile è quella di una staffetta tra i due: uno potrebbe partire dall’inizio, con l’altro pronto a subentrare a gara in corso. In questo scenario, Pio Esposito sarebbe candidato a una maglia da titolare fin dal fischio d’avvio.