Il recupero di Lautaro Martinez prosegue ad Appiano Gentile, dove il capitano dell’Inter è rimasto durante la sosta per le nazionali per smaltire l’infortunio che lo tiene fuori dal 13 ottobre. L’obiettivo è tornare disponibile per la trasferta di Bergamo, ma i tempi restano da verificare giorno per giorno.

Secondo quanto riporta Tuttosport, nella sessione di ieri il capitano ha svolto il lavoro in compagnia di Stankovic e Bonny, anch’essi alle prese con infortuni, e di Thuram, alle spalle di un problema muscolare.

Nelle prossime ore il programma di Lautaro dovrebbe restare separato da quello del gruppo, che riprenderà gli allenamenti collettivi dopo i giorni liberi concessi da Chivu. La stessa impostazione potrebbe essere confermata pure nella giornata successiva, quella in cui quasi tutti i nazionali faranno rientro ad Appiano: Carlos Augusto e Zielinski saranno gli ultimi a ricongiungersi al gruppo, giovedì.

Se il percorso di recupero procederà senza intoppi, secondo Tuttosport l’argentino potrebbe essere a disposizione per la partita di domenica contro l’Atalanta, anche solo per sedersi in panchina.