La pesante sconfitta per 4-1 subita a Bruxelles contro il Belgio di Van Bommel ha riacceso il dibattito sulla tenuta difensiva della nazionale italiana. Secondo Tuttosport, il nodo non riguarda la scelta degli interpreti in sé, ma la difficoltà nel costruire un’intesa collettiva nel reparto arretrato.
Il quotidiano sottolinea come alcuni elementi chiave abbiano ruoli e meccanismi diversi nei rispettivi club: Bastoni, ad esempio, opera in un contesto tattico differente rispetto alla struttura della nazionale, mentre il romanista Mancini porta con sé abitudini di gioco proprie del suo ambiente. Anche Scalvini si trova in una fase di adattamento a Bergamo, lavorando con Sarri. Queste differenze, secondo Tuttosport, richiedono tempo per essere assimilate in chiave azzurra.
Al di là della questione individuale, i numeri della partita di domenica fotografano con chiarezza il problema: il Belgio ha prodotto 10 tiri nello specchio e 22 tentativi totali, costringendo Donnarumma a un lavoro straordinario tra i pali. Dati che evidenziano una fragilità strutturale su cui la squadra dovrà lavorare.
Tuttosport conclude osservando che Mancini non dispone di soluzioni immediate, ma ha già le idee chiare su come intervenire per correggere le lacune emerse nella trasferta belga.