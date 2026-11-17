La sosta per le Nazionali ha restituito all’Inter due giocatori fermi da settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Chivu potrà disporre a pieno regime sia di Jones sia di Stones in vista della ripresa del campionato.
I due calciatori inglesi avevano saltato l’intero ciclo di partite disputate tra la prima e la seconda pausa stagionale. La situazione di Stones era particolarmente lunga: il difensore risultava indisponibile addirittura dal 14 settembre.
Ad Appiano Gentile i lavori proseguono in vista dell’impegno di domenica sera sul campo dell’Atalanta. Il tecnico nerazzurro ritrova così, di fatto, due innesti in più rispetto all’ultima uscita, con la rosa che torna a essere più completa.