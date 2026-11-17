La sosta ha permesso il recupero di due giocatori

La sosta per le Nazionali ha restituito all’Inter due giocatori fermi da settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Chivu potrà disporre a pieno regime sia di Jones sia di Stones in vista della ripresa del campionato.

I due calciatori inglesi avevano saltato l’intero ciclo di partite disputate tra la prima e la seconda pausa stagionale. La situazione di Stones era particolarmente lunga: il difensore risultava indisponibile addirittura dal 14 settembre.

Ad Appiano Gentile i lavori proseguono in vista dell’impegno di domenica sera sul campo dell’Atalanta. Il tecnico nerazzurro ritrova così, di fatto, due innesti in più rispetto all’ultima uscita, con la rosa che torna a essere più completa.