Nel consueto appuntamento del lunedì con Viva El Futbol, Lele Adani ha commentato il riconoscimento della Panchina d’Oro assegnato oggi a Coverciano a Cristian Chivu, incoronato miglior allenatore della Serie A nell’edizione 2025-26.

«Sono d’accordo con la scelta di dare la Panchina d’Oro a Chivu», ha dichiarato l’ex difensore. «Cristian, Fabregas e Gasperini sono animati da idee, coraggio e visione. Chivu ha fatto una cosa bella, è serio e sveglio, proprio lucido. Non era così scontato.»

Adani ha precisato che il riconoscimento a Chivu non cancella quanto espresso da Fabregas nei mesi precedenti: «La sua vittoria non toglie l’impronta di Fabregas vista in questi mesi, sono dinamiche che si accettano a prescindere. Riconosco la bravura di Cristian, sono contento di ciò che sta facendo.»

Un filo comune unisce, secondo Adani, i tre allenatori citati: «Lui, come Fabregas e Gasperini, cerca di staccarsi completamente dall’idea italiana, non va dietro a logiche e parametri italiani. Vogliono imporre un pensiero loro, con metodologie precise.»

L’ex difensore ha poi evidenziato l’impatto che ciascuno dei tre tecnici ha avuto su singoli giocatori: «Gasperini ha cambiato la carriera a Malen, Fabregas a Nico Paz e Chivu a Pio Esposito.» Sul rapporto tra Chivu ed Esposito, Adani ha aggiunto: «Tra Chivu ed Esposito c’è una connessione: lui lo tiene dopo il gol al River Plate, si adopera affinché rimanga. Ora segna un gol a partita in nazionale e all’Inter sta facendo bene.»