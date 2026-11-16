Secondo quanto analizza Calciomercato.com, l’Inter tiene d’occhio tre giocatori attualmente in prestito: Massolin, Asllani e Palacios. Le loro situazioni sono piuttosto differenti, e altrettanto differenti appaiono le prospettive di un eventuale ritorno in nerazzurro.

Tomas Palacios, difensore argentino, ha trovato poco spazio con la maglia dell’Inter e anche il prestito al Monza non ha prodotto risultati soddisfacenti. Rientrato in patria, tuttavia, si sta mettendo in mostra: ha conquistato la Supercoppa e ha ricevuto la convocazione in nazionale maggiore. L’Estudiantes dell’ex Inter Veron dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 6,5 milioni di euro.

Kristjan Asllani, che non è riuscito a conquistarsi il ruolo di erede di Calhanoglu, è oggi titolare fisso nell’Al-Jazira. Il club arabo ha un diritto di riscatto da 5 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

La situazione più interessante in ottica Inter è quella di Yanis Massolin. Il francese, arrivato dal Modena dopo aver preso parte alla preparazione estiva con i nerazzurri, è in prestito al Cagliari dove ha totalizzato tre presenze — una da titolare — per circa 150 minuti complessivi. Nelle ultime due gare non è sceso in campo, ma la sosta gli offre l’occasione per convincere il tecnico Pisacane a concedergli nuova fiducia. Nonostante il minutaggio ridotto, secondo Calciomercato.com è lui ad avere le maggiori probabilità di ritagliarsi spazio in prima squadra dalla prossima stagione.

Sul fronte economico, il Cagliari può acquistarlo per 7 milioni, con il 10% di una futura rivendita che spetterebbe all’Inter. I nerazzurri conservano inoltre una clausola di recompra da 8,5 milioni.