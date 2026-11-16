Secondo quanto riferisce The Athletic, il Real Madrid avrebbe deciso di cedere Endrick a titolo definitivo già nella finestra di gennaio. Il prezzo fissato dal club spagnolo, però, è di 60 milioni di euro comprensivi di bonus: una cifra che non può essere soddisfatta da chiunque.

Il giovane attaccante brasiliano sta trovando poco spazio anche in questa stagione a Madrid, nonostante goda della stima di José Mourinho. Il suo nome è stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui l’Inter, il Milan e la Roma.

In casa nerazzurra, la situazione del reparto offensivo è stata messa alla prova nelle ultime settimane. Con un 3-5-2 come modulo di riferimento, l’Inter si ritrova con 4 punte in organico, una coperta che si è dimostrata corta in occasione del derby, quando Chivu ha tentato di modificare il sistema di gioco a causa delle condizioni precarie di Bonny e Pio Esposito e dell’assenza di Lautaro Martinez.

La dirigenza, ad oggi, ritiene l’organico sufficiente e non guarda al mercato degli svincolati. A gennaio, tuttavia, la società potrebbe rimanere vigile nel caso emergesse qualche occasione concreta. La richiesta del Real Madrid per Endrick, però, rappresenta un ostacolo economico difficile da superare.