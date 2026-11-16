Con la sosta per le nazionali ormai agli sgoccioli, Chivu inizierà nei prossimi giorni a fare la conta in vista del match contro l’Atalanta del 22 novembre. Oggi giornata di riposo per la squadra, che si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare la sfida.

Secondo quanto riferisce Sky Sport 24, uno dei punti fermi su cui potrà contare il tecnico nerazzurro sarà Esposito, tra le note più positive del periodo appena concluso con la nazionale. Sul fronte degli acciaccati, Lautaro Martinez sembra sulla via del recupero, mentre Bonny ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori per due o tre settimane.

Desta attenzione anche il rientro anticipato di Thuram, che ha lasciato il ritiro della nazionale francese per un affaticamento. Situazioni da monitorare anche per Zielinski, alle prese con un problema al piede, e per Akanji, che accusa un principio di affaticamento. Entrambi saranno da valutare.

Meno preoccupante la situazione di Spence, che nonostante qualche apprensione iniziale ha disputato gli ultimi sette minuti dell’ultima gara dell’Inghilterra. L’ultimo a fare rientro sarà Carlos Augusto, previsto per giovedì: il brasiliano aveva risposto alla convocazione del Brasile di Ancelotti.