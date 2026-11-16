Altro infortunio in casa Inter, problemi anche per Akanji con la Svizzera. Italia sconfitta dal Belgio, Chivu premiato con la Panchina d’Oro e non solo.
Video 16 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – EMERGENZA INFORTUNI, Italia SPAZZATA via, parla Chivu – INTER NEWS
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