Un articolo de L’Équipe ha analizzato nel dettaglio la prestazione di Diouf nella vittoria della Francia contro la Turchia, concentrandosi in particolare sulla sua fase difensiva. Il quotidiano francese punta il dito sul modo in cui il giocatore dell’Inter, schierato da Zidane come terzino sinistro in un ruolo non suo, ha gestito i duelli con Bardakci.

Secondo il giornale, le difficoltà sono emerse fin dal primo calcio d’angolo: «Fin dall’inizio della partita, Andy Diouf si è occupato di marcare Abdülkerim Bardakci. Ma fin dal primo calcio d’angolo la marcatura sul suo uomo si allenterà. La squadra turca batterà il corner corto. Dopo i primi due passaggi, Diouf sarà l’unico ad aver perso il suo marcatore». Una situazione che non è rimasta isolata: sedici minuti dopo, sempre secondo L’Équipe, il giocatore nerazzurro è stato lento a reagire a un inserimento dello stesso Bardakci, e al 60° minuto si trovava troppo lontano per contrastare il difensore centrale avversario su un altro corner.

Il gol del 2-1 è arrivato seguendo lo stesso schema. «Al momento del calcio d’angolo si ripresentano gli schemi di marcatura visti dall’inizio della partita. Tutti sono pronti tranne Diouf. Non può far altro che guardare Bardakci, solo a prendere la palla, battere Restes da distanza ravvicinata», scrive ancora il quotidiano francese. Il giornale ricorda anche che non si tratta di un episodio inedito: fin dal secondo minuto della sua prima presenza in campo, nella sfida contro il Belgio del 28 settembre, l’ex Lens aveva lasciato andare Ngoy senza marcarlo.

L’Équipe distingue però tra il comportamento in Nazionale e quello in club. Con l’Inter, spiega il giornale, Diouf non si trova mai in questa situazione: «La squadra allenata da Cristian Chivu difende sui calci d’angolo a zona, non a uomo. Il tecnico rumeno e il suo staff tendono a tenere il francese lontano dalle zone più pericolose». Il quotidiano chiude osservando che, con la Nazionale, Diouf è stato esentato dal compito di marcare a uomo in due degli quattro angoli concessi nelle sfide con il Belgio, e che questa potrebbe rivelarsi la soluzione più adeguata finché la sua lettura del ruolo non migliorerà.