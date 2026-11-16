Inter, ultimissime news: nuovo infortunio dalla sosta, questa volta per Manuel Akanji, che si aggiunge a quelli di Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram, Aleksandar Stankovic e Piotr Zielinski. Come cambia ora l’Inter in vista della partita contro l’Atalanta.

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