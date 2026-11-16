Inter, ultimissime news: nuovo infortunio dalla sosta, questa volta per Manuel Akanji, che si aggiunge a quelli di Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram, Aleksandar Stankovic e Piotr Zielinski. Come cambia ora l’Inter in vista della partita contro l’Atalanta.
Video 16 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – UFFICIALE nuovo DOPPIO infortunio: cosa CAMBIA ora per l’INTER
Un punto sugli infortunati dell’Inter, a cui se ne aggiunto un altro nelle ultime ore.
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