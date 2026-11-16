Dalla Svizzera arriva una notizia parzialmente rassicurante per l’Inter. Akanji ha lasciato il ritiro della Nazionale svizzera, impegnata in Nations League dopo aver già ottenuto la promozione in Lega A, ed è stato rimandato a casa a causa di un affaticamento muscolare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non c’era motivo di rischiare troppo il difensore.

«Per precauzione salterà la partita di oggi contro la Scozia, ininfluente per il primo posto nel girone — si legge —. Le condizioni del 31enne svizzero non destano particolare preoccupazione anche perché in patria sono stati fatti subito gli esami, condivisi con lo staff medico nerazzurro: Akanji sarà visitato nuovamente alla ripresa, ma la trasferta di Bergamo non è da considerarsi impossibile».

Diversa, invece, la situazione di Zielinski. Era assente dalla lista dei convocati sabato nella sfida contro la Romania, ma per ora rimarrà con i compagni. Domani potrebbe scendere in campo contro la Svezia a Breslavia, anche se la sua condizione resta ancora da valutare.